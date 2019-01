Christopher Lambert sulla compagna Camilla Ferranti: "È una persona di grande cuore"

Lo abbiamo conosciuto grazie ad alcuni film che hanno segnato gli anni '80 come Highlander o Subway di Luc Besson. Lui è Christopher Lambert, attore classe 1957, nato a New York e naturalizzato francese. Durante l’estate ha partecipato alle riprese della nuova stagione della Dottoressa Giò ed è proprio sul set che ha conosciuto il suo nuovo amore, Camilla Ferranti.



Lambert, ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live” parla della nuova compagna, che ha fatto una sorpresa presentandosi in studio: “È una persona generosa, di grande cuore, mi ha toccato profondamente il cuore e l’anima e per me questa è la cosa più importante”. La padrona di casa ha provato ad insistere sul come e sul quando sia scoccata la scintilla, ma Christopher è stato irremovibile: “Non posso e non voglio raccontarvi tutto”.