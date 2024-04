Chirurgia estrema, il racconto di tre influencer che ne sono dipendenti

Interventi massicci e curve XXL, le tre star dei social hanno messo più volte a dura prova il proprio corpo più di arrivare al risultato sperato. "Al seno ho fatto cinque interventi, poi filler alle labbra e botulino", spiega Barbara Carità all'inviaato di Italia 1. Paris Herms invece parla del suo lifitng alle sopracciglia e aggiunge: "Ho fatto anche blefaroplastica, naso e denti. Poi ho rimosso il grasso dagli zigomi, un liposuzione del doppio mento. Interventi alla schiena, al punto vita, ai glutei e ovviamente al seno". "Tutto quello che ho è finto - aggiunge invece Natasha Crown -. Quella per gli interventi chirurgici è come la dipendenza da denaro, più ne hai e più ne vuoi ancora. Non si smette mai. L'unica cosa reale di me è la mia personalità".

Gli interventi fuori dal comune Natasha Crown mostra poi il suo lato b all'inviato di Italia 1 e spiega: "Tutto questo è riempito dal mio grasso". "Quindi tu ingrassi per alimentare tutto questo?", le chiede Stefano Corti. "Esatto, è proprio così", la risposta della ragazza. "Nei due mesi prima dell'operazione mangio solo cibo spazzatura e ora sto aumentando ancora peso per la mia ottava operazione". Barbara Carità, invece, parla delle sue protesi al seno: "Possono essere riempiti fino a 4000 centimetri cubi di una soluzione salina specifica".Diversa è stata la scelta di Paris, che ha adottato un altro tipo di protesi: "Dagli 850 grammi iniziali, ogni seno può arrivare a pesare 2 chilogrammi. Mi sono detta che quando avrei raggiunto questo peso mi sarei fermata".