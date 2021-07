"Chicago Fire" e "Chicago P.D." sbarcano su Italia 1

Ufficio stampa

La prima serata dell’estate di Italia 1 si accende con l’atteso appuntamento con i drama firmati dal pluripremiato produttore Dick Wolf. Da mercoledì 14 luglio, per la prima volta in chiaro, l’ottava stagione di “Chicago Fire”, mentre da venerdì 16 luglio in onda la settima stagione di “Chicago P.D”.