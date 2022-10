Chiara Ferragni, prime foto da Sanremo

"Ci vediamo presto", scrive l'influencer e imprenditrice digitale in un post pubblicato sul profilo Instagram. Chiara affiancherà Amadeus e sarà la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata del prossimo Festival di Sanremo, in calendario dal 7 all'11 febbraio 2023.

Sui social Chiara Ferragni è apparsa davanti e all'interno del Teatro Ariston e seduta sulla fontana dello "Zampillo" due luoghi simbolo della città. E' poi stata vista dalle parti di piazza Bresca, il quartiere della movida. Pochi giorni fa, invece, l'altro co-conduttore del Festival, Gianni Morandi, pubblicava sul proprio profilo Facebook l'immagine di un brindisi con Amadeus (direttore artistico del Festival): "Pronti per Sanremo…".

"C'è stato l'annuncio di Sanremo - aveva confessato Chiara Ferragni poche ore dopo l'annunicio - molto emozionante, ho avuto la tremarella fino a ieri notte, quando sono andata a letto. Sarà una bella avventura: ho tante idee, spero di non deludervi, e spero vi piaccia. Per il resto, cercherò di fare del mio meglio. Volevo ringraziarvi per tutto il supporto e tutti i bei messaggi, i video e tutte le cose che sto leggendo... un grosso bacio, vi voglio bene".

Trentacinque anni, oltre 28 milioni di follower, l'imprenditrice digitale che la senatrice Liliana Segre ha invitato a visitare il Memoriale della Shoah "perché sa parlare ai giovani" e alla quale direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha fatto da guida per le sale delle Gallerie, facendo schizzare il numero dei visitatori, ha rivoluzionato il mondo della moda - da quando nel 2009 ha fondato il suo blog, The Blond Salad (ha festeggiato 13 anni dalla nascita) - e non solo, diventando con il marito Fedez un modello per le nuove generazioni che usano il digitale come mezzo di comunicazione, denuncia, affari.

Grazie ai post su Instagram della coppia più popolare del web i follower sanno praticamente tutto, dall'emozione per le gravidanze allo shock per la malattia e per l'operazione di Fedez, dai primi passi dei piccoli Leone e Vittoria agli ultimi prodotti griffati da lanciare. Gioie e dolori, ambizioni e cadute, ironia e lungimiranza, talento e contemporaneità. Una cifra che sicuramente Chiara porterà all'Ariston nell'edizione che si preannuncia probabilmente come la più social di sempre.

Della possibile presenza della Ferragni all'Ariston si era parlato già nel 2016, con la conduzione di Carlo Conti ("Ora come ora non sono interessata a questo tipo di esperienza", aveva precisato lei), ma anche negli ultimi anni è stata sempre in cima alla lista delle indiscrezioni. Nel 2021 aveva fatto discutere la sua 'chiamata alle armi' dei milioni di follower a sostegno del marito e di Francesca Michielin: sull'onda del televoto, il duo era passato dal 17esimo posto alla terna che si era poi giocata il podio finale. A vincere il Festival, però, erano stati i Maneskin.