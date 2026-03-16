"Chi vuol essere milionario?", Valerio vince 200mila euro e fa commuovere Gerry Scotti: "Ecco cosa farò col premio"

Valerio ha 39 anni, parla cinque lingue e ha lavorato tra Francia, Messico e Grecia. Ha scelto di tornare in Italia per stare vicino alla mamma. È appassionato di enigmistica, giochi da tavolo e cinema. Ha confessato di essere felicemente single. In questa puntata hanno giocato anche Roberta, giornalista, ed Eugenio, dermatologo. Entrambi si sono fermati alla sesta domanda, consentendo al concorrente di Taranto di portare a casa l'assegno da 200mila euro.