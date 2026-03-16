"Chi vuol essere milionario?", Valerio vince 200mila euro e fa commuovere Gerry Scotti: "Ecco cosa farò col premio"
Il concorrente di Taranto si è fermato all'ottava domanda, facendo emozionare il conduttore
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Puntata ricca di emozioni a "Chi vuol essere milionario?". Protagonista della serata del 15 marzo è Valerio, receptionist di Taranto, che si è portato a casa 200mila euro. Il concorrente, terzo classificato nelle qualificazioni a tempo, ha risposto tempestivamente alle domande su Homer Simpson, Led Zeppelin, Sherlock Holmes e tanto altro.
Alla domanda da 200mila euro su Marcello Mastroianni, il concorrente ha spiegato: "Il cinema è una mia grande passione". La domanda era capire riconoscere a quale film appartenesse la frase: "Piangere si può farlo anche da soli, ma ridere bisogna essere in due". Ha scelto "Una giornata particolare", rispondendo in maniera corretta.
"Sei emozionato?", è la domanda di Scotti dopo aver risposto esattamente alla domanda da 200 mila euro sul film "Una giornata particolare". Il conduttore gli ha offerto anche un fazzoletto per asciugare le lacrime, prima di chiedergli cosa avrebbe fatto col premio: "Mi piacerebbe cambiare casa e fare qualcosa per un reparto di oncologia pediatrica della mia città - ha spiegato con la voce rotta il concorrente -, un gesto". Parole che hanno scosso anche il conduttore: "Ora cosa mi è venuto in mente di darti l'unico fazzoletto che avevo".
Valerio ha 39 anni, parla cinque lingue e ha lavorato tra Francia, Messico e Grecia. Ha scelto di tornare in Italia per stare vicino alla mamma. È appassionato di enigmistica, giochi da tavolo e cinema. Ha confessato di essere felicemente single. In questa puntata hanno giocato anche Roberta, giornalista, ed Eugenio, dermatologo. Entrambi si sono fermati alla sesta domanda, consentendo al concorrente di Taranto di portare a casa l'assegno da 200mila euro.