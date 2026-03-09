"Chi vuol essere milionario?", Guido vince 150mila euro

Durante la prova a tempo, i tre finalisti che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo sono stati Francesco, Nicolò e Guido. Il primo concorrente ad affrontare la scalata verso il milione di euro è stato Francesco da Saronno, classificatosi al terzo posto nei test di qualificazioni: 39enne, Francesco è un formatore e docente. Dopo aver fissato il suo "paracadute" a 150mila euro, il concorrente sbaglia la domanda da 200mila euro sul drink "Diamonds are Forever".