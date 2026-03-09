"Chi vuol essere milionario?", Guido vince 150mila euro
Il concorrente è il migliore della serata e porta e stacca un assegno importante al termine della sua scalata
© Da video
Nella tredicesima puntata di "Chi vuol essere milionario?", è Guido il concorrente ad aggiudicarsi il titolo di campione. Il concorrente, al termine della serata dell'8 marzo, è riuscito a portare a casa la somma di 150mila euro, in una puntata ricca di colpi di scena.
Durante la prova a tempo, i tre finalisti che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo sono stati Francesco, Nicolò e Guido. Il primo concorrente ad affrontare la scalata verso il milione di euro è stato Francesco da Saronno, classificatosi al terzo posto nei test di qualificazioni: 39enne, Francesco è un formatore e docente. Dopo aver fissato il suo "paracadute" a 150mila euro, il concorrente sbaglia la domanda da 200mila euro sul drink "Diamonds are Forever".
Subito dopo di lui è Nicolò a provarci. Insegnante di lettere di Ottone il concorrente, classificatosi al secondo posto nella qualifica a tempo, piazza anche lui il traguardo sui 150mila euro. La sua scalata è emozionante, tanto da arrivare a leggere la domanda da 1 milione di euro sulla protesta di Kruscev, ma la sbaglia: resta quindi a 150mila euro.
L'ultimo a partecipare è il più veloce nella manche a tempo: si tratta di Guido da Verderio, esperto di comunicazione per un brand di moda. Guido decide di pareggiare il traguardo da 150mila auro e sbaglia la domanda da 200mila euro. Avendo eguagliato i suoi avversari ma avendo accumulato il vantaggio di essere stato il più veloce nella prima fase della partita, Guido diventa il campione della puntata dell'8 marzo di Chi vuol essere milionario e vince 150mila euro.