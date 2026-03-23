"Chi vuol essere milionario?", Leyla arriva a leggere la domanda da un milione, ma si ferma: vince 300mila euro

Gli ultimi due gradini del suo percorso passano dalla musica e dalla religione. La domanda da 300mila euro, recita: "Nel blu dipinto di blu, nota come 'Volare', fu scritta da Franco Migliacci che, svegliandosi dopo aver bevuto un buon Chianti, vide un'opera di…". Tra Picasso, De Chirico, Magritte e Chagall, la concorrente decide di puntare su quest'ultimo, rispondendo correttamente. Poi la domanda da un milione di euro: "Quale di questi avvenimenti capitò a San Francesco d'Assisi prima di diventare poeta e Santo". La risposta corretta è: "Finì in carcere a Perugia per un anno" , ma la concorrente nonostante l'intervento del compagno Alessandro in suo aiuto non se la sente di andare avanti con il rischio di perdere i 300mila euro appena vinti. Per questo decidere di fermarsi ed è la scelta più giusta: i suoi rivali, infatti, non riescono a raggiungere il suo traguardo e le lasciano la vittoria.

