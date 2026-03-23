"Chi vuol essere milionario?", Leyla arriva a leggere la domanda da un milione, ma si ferma: vince 300mila euro
La scalata della concorrente pisana si ferma a un passo dal traguardo
© Da video
Serata di forti emozioni a "Chi vuol essere milionario?". A conquistare la puntata è stata Leyla , concorrente pisana, in grado di arrivare a leggere la domanda da un milione di euro . Ricercatrice in lettere, ma attualmente ancora in cerca di lavoro, la concorrente è stata la terza classificata della manche a tempo, insieme a Jean Louis ed Enrico.
La scalata di Leyla
Partendo da una posizione di svantaggio, la concorrente decide di posizionare il suo paracadute molto in alto, alla domanda da 200mila euro , spiegando così la sua scelta: "Gli altri due sono bravi e avvantaggiati, per questo rischio il tutto per tutto". Così parte la sua scalata verso il milione: la ricercatrice pisana, 38 anni, arriva facilmente rispondendo alle domande su Beautiful, Dostoevskij, New Orleans e gli Shogun giapponesi. La domanda da 200mila è euro, quella che le permette di raggiungere il traguardo prefissato a inizio gara, è sulle moeche veneziane .
Le domande da 300mila e un milione
Gli ultimi due gradini del suo percorso passano dalla musica e dalla religione. La domanda da 300mila euro, recita: "Nel blu dipinto di blu, nota come 'Volare', fu scritta da Franco Migliacci che, svegliandosi dopo aver bevuto un buon Chianti, vide un'opera di…". Tra Picasso, De Chirico, Magritte e Chagall, la concorrente decide di puntare su quest'ultimo, rispondendo correttamente. Poi la domanda da un milione di euro: "Quale di questi avvenimenti capitò a San Francesco d'Assisi prima di diventare poeta e Santo". La risposta corretta è: "Finì in carcere a Perugia per un anno" , ma la concorrente nonostante l'intervento del compagno Alessandro in suo aiuto non se la sente di andare avanti con il rischio di perdere i 300mila euro appena vinti. Per questo decidere di fermarsi ed è la scelta più giusta: i suoi rivali, infatti, non riescono a raggiungere il suo traguardo e le lasciano la vittoria.