"Chi vuol essere milionario? Il torneo", Claudio è il vincitore della quinta puntata

La scalata di Claudio è stata entusiasmante. Tra le domande più complesse a cui ha dovuto rispondere, una delle più difficili quella da 100 mila euro: "Qual è stata, secondo LinkedIn, la figura più ricercata del 2024?". Dopo aver ottenuto l'aiuto del 50 e 50, Claudio si è trovato a dover scegliere "Addetto allo sviluppo commerciale" e "Ingegnere del Cloud". Rispondendo con la prima opzione, è riuscito ad andare avanti. Altra domanda complessa quella sull'origine del nome di Super Mario. In questo caso, il concorrente ha usato lo "switch", ovvero la possibilità di cambiare domanda.