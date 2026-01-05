Logo Tgcom24
"Chi vuol essere milionario? Il torneo", Claudio è il vincitore della quinta puntata

Il concorrente di Agrigento si ferma a due domande dal milione e porta a casa 150 mila euro

05 Gen 2026 - 17:59
© Da video

© Da video

Si chiama Claudio Restivo il vincitore della quinta puntata di "Chi vuol essere milionario? Il torneo". Nella puntata del 4 gennaio, il concorrente è stato l'ultimo a gareggiare e ha deciso di fermarsi all'ottava domanda, portando a casa 150 mila euro. A metterlo in difficoltà la domanda relativa a quale reperto storico originale si trova attualmente nel bagno degli uomini del Main Street Station Casino, a Las Vegas.

La scalata di Claudio è stata entusiasmante. Tra le domande più complesse a cui ha dovuto rispondere, una delle più difficili quella da 100 mila euro: "Qual è stata, secondo LinkedIn, la figura più ricercata del 2024?". Dopo aver ottenuto l'aiuto del 50 e 50, Claudio si è trovato a dover scegliere "Addetto allo sviluppo commerciale" e "Ingegnere del Cloud". Rispondendo con la prima opzione, è riuscito ad andare avanti. Altra domanda complessa quella sull'origine del nome di Super Mario. In questo caso, il concorrente ha usato lo "switch", ovvero la possibilità di cambiare domanda.

All'ottava domanda Restivo ha deciso di fermarsi non sapendo rispondere al quesito legato al reperto storico originale custodito nei bagni del Main Street Station Casino. "Non mi va di tirare a indovinare, quindi mi fermo", ha spiegato Restivo, assicurandosi l’assegno di 150 mila euro ricevendo complimenti di Gerry Scotti. La risposta corretta era "Lastra del Muro di Berlino". "Bisogna avere anche il coraggio di fermarsi", è stato il commento del conduttore.

