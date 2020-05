Chi è l'attrice che si è trasformata in Brad Pitt?

Occhiali da sole, berretto, giacca nera e barbetta con tanto di treccine... il trucco c'è, ma quasi non si vede: ecco il Doppelgänger di Brad Pitt. Elle Fanning si è trasformata in maniera impeccabile nella copia del bel divo hollywoodiano partecipando ad una Doppelgänger Challenge, che prevedeva porprio di impersonare alcune celebrità. E quando a "The Tonight Show" ha mostrato a Jimmy Fellon la foto del travestimento dal suo smart phone il conduttore non poteva credere ai suoi occhi...

L'attrice, 22 anni, co-protagonista dell'ex di Brad Pitt, Angelina Jolie nel film "Malficent", era in collegamento casalingo con la trasmissione tenuta da Jimmy Fellon e parlando della sua prossima serie di Hulu "The Great", ha raccontato che, per passare il tempo, sul set, gli attori hanno organizzato una Doppelgänger Challenge in competizione con gli interpreti della serie "The Crown".

"Fondamentalmente il cast di "The Great" ha sfidato quello di "The Crown"", ha spiegato Elle aggiungendo che tutti gli attori avevano a disposizione la stessa truccatrice.

Tutti si sono travestiti impersonando una celebrità diversa.. e lei ha scelto Brad Pitt, ai tempi in cui portava la barbetta, circa 10 anni fa, con tanto di treccine. "Abbiamo vinto noi naturlamente!!!" ha spiegato la Fenning.

E lo si può ben capire, se tutti i travestimenti sono stati come il suo! La sua trasformazione è venuta talmente bene che, ad una prima occhiata, riconoscere il vero Brad Pitt è persino difficile.

Negli ultimi mesi la giovane attrice ha lavorato moltissimo. E' stata tra i protagonisti dell’ultimo film di Woody Allen, "Un giorno di pioggia a New York", e poi in "Teen Spirit-A un passo dal sogno", diretta da Max Minghella, suo ex boyfriend e ancora in "Maleficent: Signora del male" con Angelina Jolie. Prima che scoppiasse la pandemia ha finito le riprese della serie "The Great", di cui è protagonista e produttrice esecutiva e che racconta l’ascesa al potere della principessa Sofia Federica Augusta di Anhalt-Zerbst, incoronata poi imperatrice Caterina di Russia (dal 1762 al 1796). E nel cassetto ,per il dopo coronaviru è già pronto "The Nightingale", dramma ambientato nella Francia del periodo di Vichy, in cui lavorerà con la sorella Dakota.

