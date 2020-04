Chelsea Handler inaugura il suo club del libro... nudista

Dopo il video-tutorial per realizzare una mascherina con un reggiseno, Chelsea Handler sembra essere rimasta a corto di biancheria intima. Su Instagram la conduttrice americana ha infatti inaugurato il suo personale club del libro nudista, per allietare la quarantena. Chelsea si è presentata ai suoi follower senza veli, nella vasca da bagno vuota con tre volumi a coprirle i seni e le parti intime .

LETTURE DA BAGNO - "Vi piace imparare e divertirvi nella vasca da bagno? A me sì. Condividerò i miei suggerimenti bi-mestrali, se vi interessa potete leggere qualcuno dei libri che ho selezionato ed evitare di atrofizzare il cervello durante la quarantena", ha commentato la presentatrice su Instagram.

I TITOLI CONSIGLIATI - "Non c'è niente di meglio che leggere molto in tempi come questi. Ne avevo già parlato prima ma questo è un libro cruciale che dovrebbero leggere tutti: uomini, donne, bambini e animali. Il mio capitolo preferito è 'La conoscenza' che è incentrato sulla nostra voce interiore. Molti di noi dimenticano di averla ogni tanto. Ascoltiamo gli altri invece di ascoltare noi stessi".

Gli altri due titoli consigliati sono "L'arte della diplomazia" di Henry Kissinger e "The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself" di Michael A. Singer. I follower avranno preso nota o si saranno distratti guardando le curve nude della Handler?

