Charlotte: "Sono una ex alcolizzata, Sex and the city mi ha salvato la vita"

"Grazie a Dio sono viva, sono un'ex alcolista, recitare mi ha salvato". Kristin Davis, famosa per il ruolo di Charlotte in "Sex and the City", esce allo scoperto e racconta il dramma che ha vissuto da giovane. Intervistata al podcast "Origin with James Andrew Miller", l'attrice - che recentemente si è schierata contro Trump - ha raccontato che da giovane alzava il gomito per sentirsi più sicura. Poi è arrivata la serie cult e le cose sono cambiate...