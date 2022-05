Cesara Buonamici presto sposa: il volto del Tg5 convolerà a nozze dopo 24 anni di fidanzamento

Fiori d'arancio al Tg5.

Cesara Buonamici , dopo ben 24 anni di fidanzamento, sposerà il compagno Joshua Kalman , medico 71enne israeliano. Il matrimonio si celebrerà con rito civile a Fiesole, la città toscana in cui la giornalista è nata. La data non è stata resa pubblica, ma le nozze dovrebbero essere in estate.