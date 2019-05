Cellulare alla guida, pizzicata anche Melissa Satta

Sempre più spesso i cellulari sono la causa di gravi incidenti. Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” ha ripreso molti autisti che, per le strade di Milano, non rispettano la legge, creando problemi, mentre sono tranquillamente con gli occhi sullo smartphone. C’è anche chi tiene il telefono tra spalla e orecchio, costringendosi a manovre complicate per rimanere in carreggiata.



Anche tra i vip c’è chi non sfugge all’occhio dell’inviato del tg satirico di Canale 5, infatti su una fiammante automobile rossa ecco Melissa Satta, pizzicata a parlare al telefono, tenendo lo smartphone in mano. La ex velina prova a giustificarsi: “Ma ero in vivavoce, così si può, no?”. Melissa svicola, approfittando del semaforo: “È verde, devo scappare”. Poi l’appello di Staffelli: “Non si telefona mentre si guida”.