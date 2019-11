Celentano: "Cambiamenti climatici? Sono preoccupato, forse per questo ho scritto Adrian"

Incursione di "Verissimo" negli studi dove si stanno svolgendo le prove di ‘Adrian', lo show di Adriano Celentano che tornerà su Canale 5 il 7 novembre. "Credo che il pubblico amerà più Adrian di Adriano" ha detto "Il molleggiato" nell'intervista con Silvia Toffanin. "Io vorrei essere come Adrian, ma ho ancora molta strada da fare" ha continuato Celentano. "Non mi sento un politico, però specialmente in questo periodo mi sento un po' preoccupato per le cose che succedono, i cambiamenti di clima improvvisi. Tutti questi scompensi che ci sono che poi riflettono nella mente delle persone. Sono un po' preoccupato. Forse è per questo che ho scritto Adrian" ha sottolineato Celentano. "Adrian tratta praticamente tutti i temi tranne uno" precisa lo showman che tuttavia non chiarisce quale. "Ci saranno ancora le pause?" sottolinea Toffanin: "Le pause purtroppo ci sono sempre ed è abbastanza grave, a volte. Quando faccio una pausa, penso a riempirla. E non sempre ci riesco" scherza Celentano. "Ti farai vedere?". "Certo" replica il cantante.