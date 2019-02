Cecilia Rodriguez su Moser: "Francesco bravissimo suocero, ma vuole mettermi a lavorare"

Martedì 26 febbraio è andata in scena una puntata molto speciale di "Mattino Cinque", dove erano presenti quattro coppie di papà e figli (i Moser, gli Smaila, gli Oppini e i Ferri). E proprio per Francesco e Ignazio Moser è arrivata una sorpresa, Cecilia Rodrgiuez, la compagna del figlio del grande ciclista.



Ma come sarà il rapporto tra suocero e nuora? "Cecilia è brava, ma deve imparare a fare qualcosa in casa e magari anche a occuparsi dell'orto" ha detto Francesco, scatenando l'immediata reazione della ragazza: "Lui crede che io non faccia nulla, semplicemente perché lavoro in un altro ambito, vado magari a letto tardi e quindi non mi sveglio la mattina presto".



Poi racconta anche un aneddoto divertente: “Una mattina che non c'era sua moglie mi ha svegliata per fare da mangiare". E su un possibile futuro matrimonio tra il figlio e la showgirl, Francesco non ha dubbi: "Spero che nessuno vi imponga di sposarvi, se lo farete convinti sarò felice per voi".