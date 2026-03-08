"C’è posta per te", Viviana tenta di riconquistare il marito Salvatore
La donna ha tradito per tre volte l’uomo che ha deciso di interrompere la loro relazione
Nella puntata di sabato 7 marzo di "C'è posta per te" una delle storie principali è quella di Viviana e Salvatore.
La donna si rivolge al programma per cercare di ricucire il rapporto con il marito che ha tradito per tre volte. Viviana racconta a Maria De Filippi quella che può essere una spiegazione ai suoi errori ma non una giustificazione: nel 2019 si è infatti sottoposta ad un intervento di bypass gastrico dimagrendo di 45 kg.
La donna ha quindi iniziato a piacersi di più e a sentirsi gratificata se un altro uomo, oltre suo marito, le faceva un complimento.
Viviana racconta poi le difficoltà causate dai suoi tre tradimenti: il marito inizialmente la perdona.
Quando lei lo tradisce per la terza volta, pensa di essersi innamorata dell'altro uomo con cui inizia poi una relazione. Ricomincia però a vedere suo marito che diventa così il suo amante.
La donna chiude quindi la relazione con l’uomo di cui si era invaghita perché capisce di non voler perdere Salvatore: ogni volta che però gli chiede di tornare a casa, lui dice di aver paura possa ricapitare di nuovo.
“Stasera sono qui per chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto, ti ho ferito sempre di più, non c’è una spiegazione lo sai, te l’ho sempre detto, non la cerco perché non c’è”, ha detto la donna. “Non so vivere senza di te, stiamo insieme da quando ho quattordici anni”, ha aggiunto Viviana.
“Io la vedo come una dipendenza, una cosa di cui non riesce fare a meno, lei ha provato a vivere con questa persona, non ha mai smesso di amarmi ma quando arriva il pinco pallino di turno che la fa sentire importante in quel momento lei non riesce a non cadere”, ha spiegato Salvatore. “Non è così - ha detto la donna tra le lacrime - ho capito davvero, lo sento che mi ami quando stai con me, non sono niente senza di te”.
Dopo vari ragionamenti, Salvatore ha deciso di non aprire la busta. “Sarei incoerente con me stesso - ha spiegato l'uomo - sarebbe tradire me stesso ma per lei ci sarò sempre perché è la mamma dei miei figli”.