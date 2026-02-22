"C'è posta per te", Gigi D'Alessio aiuta Giovanna a sorprendere il papà
La giovane vuole ribadire che l'affetto supera il dolore per la separazione dei genitori
© Da video
Gigi D'Alessio è tra gli ospiti che hanno preso parte alla puntata di sabato 21 febbraio di "C'è posta per te". Il cantante partenopeo partecipa alla storia con protagonista Giovanna, studentessa 21enne di Trapani che scrive alla trasmissione di Maria De Filippi perché desidera fare un regalo al suo papà, Giuseppe.
La ragazza vuole cogliere l'occasione offerta dal programma di Canale 5 per dire al padre quanto è importante per la sua vita. Dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando Giovanna aveva solo cinque anni, il legame tra loro è stato messo più volte alla prova e spesso la giovane ha reagito con risposte negative e atteggiamenti di chiusura. "Ci sei sempre stato e lo hai fatto sempre nel migliore dei modi, io però ero troppo piccola e arrabbiata per apprezzarlo", spiega la donna che poi aggiunge: "Crescendo, mi rendo conto quante volte sono stata ingiusta nei tuoi confronti e per questo motivo ti chiedo scusa".
Per testimoniare il suo affetto, Giovanna invita papà Giuseppe a guardare la scalinata. Sulle note di "Mon amour", uno dei suoi successi, scende Gigi D'Alessio che va a sedersi accanto a Giuseppe, da sempre un suo fan. Il cantante riflette sul senso di colpa che spesso provano i genitori separati. "Anch'io ho questa esperienza, anzi ho la cattedra all'università", ironizza l'artista napoletano che poi si fa serio: "Ci sentiamo sempre noi colpevoli perché quando i figli sono piccoli viene fuori la rabbia. Se due persone si lasciano a volte è per il loro bene, quando sono piccoli non lo possono capire ma crescere all'interno di una situazione familiare tesa diventa complicato". Prima dell'apertura della busta, Giovanna promette al papà di essere più presente e gli chiede di prendersi più cura di sè.