"C'è posta per te", Gigi D'Alessio aiuta Giovanna a sorprendere il papà

La ragazza vuole cogliere l'occasione offerta dal programma di Canale 5 per dire al padre quanto è importante per la sua vita. Dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando Giovanna aveva solo cinque anni, il legame tra loro è stato messo più volte alla prova e spesso la giovane ha reagito con risposte negative e atteggiamenti di chiusura. "Ci sei sempre stato e lo hai fatto sempre nel migliore dei modi, io però ero troppo piccola e arrabbiata per apprezzarlo", spiega la donna che poi aggiunge: "Crescendo, mi rendo conto quante volte sono stata ingiusta nei tuoi confronti e per questo motivo ti chiedo scusa".