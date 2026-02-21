matrimonio interrotto

"C'è posta per te", Roberto tenta di riconquistare la fiducia di Valentina

La donna ha perdonato più volte le crisi del marito ma adesso confessa di sentirsi bloccata

21 Feb 2026 - 21:37
© Da video

La puntata di sabato 21 febbraio di "C'è posta per te" si apre con la storia di Roberto che scrive al programma di Maria De Filippi per provare a recuperare il rapporto con la moglie, Valentina. Il loro matrimonio entra in crisi quando lui conosce un'altra donna con la quale inizia una storia dove però non mancano ripensamenti e marce indietro.

Valentina accetta l'invito e si commuove guardando le foto e i video che ripercorrono la loro storia lunga nove anni e coronata dalla nascita di una figlia. "Ti chiedo scusa se ti ho tradita e ti ho ferita", inizia così l'appello di Roberto che spiega come il mancato supporto della moglie in un momento critico lo abbia spinto a cercare un'altra donna. "L'ultima volta ci siamo lasciati perché abbiamo capito che non c'era più collante", replica Valentina sottolineando che, nonostante le incertezze, sarebbe stata comunque disposta a riprovarci ancora una volta ma che è stato lui a dire che "il filo si era spezzato". E la prova di un ulteriore riavvicinamento con l'altra donna ha incrinato la fiducia.

Roberto sostiene di aver lanciato segnali rispetto a un disagio che covava da tempo ma che dopo tanti dubbi alla fine sceglie il suo matrimonio. "Come faccio a venire qui, davanti a tutti, e non essere creduto", si chiede l'uomo. "So quanto questo è importante ma in questo momento sono bloccata e ho bisogno di tempo per ritrovare me stessa", dice Valentina. E quando Maria chiede se intende aprire la busta lei risponde di voler lasciare lo studio.

c'e posta per te