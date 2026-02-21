"C'è posta per te", Roberto tenta di riconquistare la fiducia di Valentina
La donna ha perdonato più volte le crisi del marito ma adesso confessa di sentirsi bloccata
© Da video
La puntata di sabato 21 febbraio di "C'è posta per te" si apre con la storia di Roberto che scrive al programma di Maria De Filippi per provare a recuperare il rapporto con la moglie, Valentina. Il loro matrimonio entra in crisi quando lui conosce un'altra donna con la quale inizia una storia dove però non mancano ripensamenti e marce indietro.
Valentina accetta l'invito e si commuove guardando le foto e i video che ripercorrono la loro storia lunga nove anni e coronata dalla nascita di una figlia. "Ti chiedo scusa se ti ho tradita e ti ho ferita", inizia così l'appello di Roberto che spiega come il mancato supporto della moglie in un momento critico lo abbia spinto a cercare un'altra donna. "L'ultima volta ci siamo lasciati perché abbiamo capito che non c'era più collante", replica Valentina sottolineando che, nonostante le incertezze, sarebbe stata comunque disposta a riprovarci ancora una volta ma che è stato lui a dire che "il filo si era spezzato". E la prova di un ulteriore riavvicinamento con l'altra donna ha incrinato la fiducia.
Roberto sostiene di aver lanciato segnali rispetto a un disagio che covava da tempo ma che dopo tanti dubbi alla fine sceglie il suo matrimonio. "Come faccio a venire qui, davanti a tutti, e non essere creduto", si chiede l'uomo. "So quanto questo è importante ma in questo momento sono bloccata e ho bisogno di tempo per ritrovare me stessa", dice Valentina. E quando Maria chiede se intende aprire la busta lei risponde di voler lasciare lo studio.