"C'è posta per te", Irama aiuta Gaetano a stupire la moglie Valentina

Irama è l'ospite che ha preso parte alla puntata di sabato 7 marzo di "C'è posta per te". Il cantante partecipa alla storia con protagonista Gaetano, un marito che scrive a Maria De Filippi perché desidera sorprendere sua moglie Valentina sulla sedia a rotelle a causa della scleorsi multipla.

"Questa sera sono qui per dirti quanto ti amo, sono venticinque anni che siamo insieme e voglio continuare a stupirti, io so benissimo che sono la forza della tua vita, della tua salute, anche tu sei la forza della mia vita" dice visibilmente commosso Gaetano alla moglie.

"Voglio ringraziarti - aggiunge l'uomo - il giorno della nostra promessa mi hai reso uomo, marito ma soprattutto padre di una bambina bellissima come te".