"C'è posta per te", Irama aiuta Gaetano a stupire la moglie Valentina
L'uomo ha colto l'occasione per ribadire alla donna che ama, affetta da sclerosi multipla, che è la forza della sua vita
© Da video
Irama è l'ospite che ha preso parte alla puntata di sabato 7 marzo di "C'è posta per te". Il cantante partecipa alla storia con protagonista Gaetano, un marito che scrive a Maria De Filippi perché desidera sorprendere sua moglie Valentina sulla sedia a rotelle a causa della scleorsi multipla.
"Questa sera sono qui per dirti quanto ti amo, sono venticinque anni che siamo insieme e voglio continuare a stupirti, io so benissimo che sono la forza della tua vita, della tua salute, anche tu sei la forza della mia vita" dice visibilmente commosso Gaetano alla moglie.
"Voglio ringraziarti - aggiunge l'uomo - il giorno della nostra promessa mi hai reso uomo, marito ma soprattutto padre di una bambina bellissima come te".
Dopo il racconto della lunga storia d'amore della coppia, due amiche del cuore di Valentina esprimono tutta la loro ammirazione.
Poco dopo sulle note di "Ovunque sarai" Irama soprende Valentina, scende le scalinata e va a sedersi accanto a lei che emozionata riesce a dire solo: "Sto sognando".
"Vi stavo guardando, Gaetano mi stai facendo piangere dentro all'infinito - dice il cantante - ogni volta che ti guardo vedo l'amore, vedo una persona con coraggio, che non ha paura dei sentimenti, una persona che ti ama in una maniera che non esiste più".
"Siete un esempio, un'ispirazione poetica, sono felice che esistano persone come voi che si amano così tanto, spero che duri in eterno, ve lo auguro dal profondo del cuore" aggiunge il cantante che regala poi alla donna una collana per ricordare il momento e un invito per la coppia a San Siro come ospiti speciali. Un bigliettino nascosto nel bouquet racchiude un dono in più, qualche giorno da passare in famiglia spensierati.
"Valentina abbiamo parlato di tutti i tuoi pregi ma dobbiamo parlare di qualche piccolo difetto - aggiunge Gaetano - cioè di quello che dici sempre tu, che sei un peso per me, mi prometti di non dirlo più?" Valentina lo promette e i due, non appena si apre la busta, si abbracciano e si baciano.