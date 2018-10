Cate Blanchett sbarca sulla tv statunitense con la serie "Mrs. America"

Dopo che la sua carriera in Australia è nata in tv, Cate Blanchett torna al piccolo schermo a distanza di 20 anni per essere per la prima volta protagonista di una serie tv. Si tratta di "Mrs. America" che racconterà la storia del movimento femminista degli anni 70. L'attrice vestirà i panni di Phyllis Schlafly, attivista politica anti-femminista che si impegnò per impedire l'approvazione dell'Equal Rights Amendment (ERA).