Caso "Pasapalabra": Mfe chiederà l'annullamento del procedimento civile dopo la sentenza del Tribunal Supremo

Secondo MFE, la liquidazione disposta nel procedimento di Madrid non tiene adeguatamente conto degli effetti della pronuncia del Tribunal Supremo. La Corte di Madrid ha infatti liquidato i danni di ITV sul presupposto che la parte più interessante, attrattiva e riconoscibile del game, nonché quella più significativa in termini di audience e sfruttamento pubblicitario - la ruota finale con le lettere (“el Rosco”) - costituisca parte integrante del format inglese. Tale presupposto risulta invece smentito dalla sentenza emessa ieri dal Tribunal Supremo, circostanza che incide direttamente sui fondamenti giuridici sulla base dei quali è stato calcolato il danno patito da ITV. Per tale ragione, la Società valuterà tutte le iniziative giudiziarie opportune, inclusa la richiesta di annullamento del procedimento esecutivo conclusosi a Madrid, al fine di tutelare integralmente i propri diritti e interessi.