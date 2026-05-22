Caso "Pasapalabra": Mfe chiederà l'annullamento del procedimento civile dopo la sentenza del Tribunal Supremo
Il Gruppo di Cologno Monzese evidenzia una recente decisione che non ha riconosciuto i diritti sul format della "ruota finale" del gameshow
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MFE-MediaforEurope prende atto della decisione emessa dalla Audiencia Provincial di Madrid nell’ambito del procedimento relativo al format “Pasapalabra”, che ha quantificato in circa 74 milioni di euro l’importo riconosciuto a ITV nel giudizio esecutivo. Il Gruppo evidenzia tuttavia che tale decisione interviene senza considerare la recente sentenza del Tribunal Supremo spagnolo relativa al distinto procedimento riguardante “El Rosco”, ossia la ruota finale del gameshow, pronunciata ieri, che ha escluso che i relativi diritti di copyright appartengano a ITV.
Secondo MFE, la liquidazione disposta nel procedimento di Madrid non tiene adeguatamente conto degli effetti della pronuncia del Tribunal Supremo. La Corte di Madrid ha infatti liquidato i danni di ITV sul presupposto che la parte più interessante, attrattiva e riconoscibile del game, nonché quella più significativa in termini di audience e sfruttamento pubblicitario - la ruota finale con le lettere (“el Rosco”) - costituisca parte integrante del format inglese. Tale presupposto risulta invece smentito dalla sentenza emessa ieri dal Tribunal Supremo, circostanza che incide direttamente sui fondamenti giuridici sulla base dei quali è stato calcolato il danno patito da ITV. Per tale ragione, la Società valuterà tutte le iniziative giudiziarie opportune, inclusa la richiesta di annullamento del procedimento esecutivo conclusosi a Madrid, al fine di tutelare integralmente i propri diritti e interessi.