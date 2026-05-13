Il Cda di Mfe ha approvato i risultati del primo trimestre 2026: Ebit in aumento di oltre 60 milioni, incremento del +36,8% per l'utile netto

Il periodo si è sviluppato in uno scenario macroeconomico e geopolitico caratterizzato da elevata incertezza, con mercati europei ancora complessi sotto il profilo finanziario e pubblicitario. In questo contesto, il Gruppo - guidato dal Chairman e CEO Pier Silvio Berlusconi - ha comunque confermato la capacità di accelerare il percorso di sviluppo industriale internazionale, migliorando in modo significativo la redditività.