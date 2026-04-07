Pier Silvio Berlusconi si conferma il top manager con la reputazione online più alta in Italia

Pier Silvio Berlusconi si conferma ancora una volta come il manager italiano con la reputazione online più solida. A certificarlo è l'Osservatorio Top Manager Reputation, che lo colloca al primo posto della classifica generale. Il risultato rafforza ulteriormente un percorso di crescita costante: da oltre due anni guida il settore Media e da ben 31 mesi è stabilmente presente nella top ten complessiva. Si tratta di un traguardo di particolare rilievo, soprattutto perché ottenuto in una graduatoria tradizionalmente dominata da manager provenienti da comparti strategici come finanza, energia e industria.