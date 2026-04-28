Berlusconi crede nel futuro della TV: il ritratto della Börsen-Zeitung nel giorno del suo compleanno

A questo si aggiunge l’espansione internazionale: dopo l’ingresso anche in Portogallo, Mfe è oggi presente in Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera e Austria, rafforzando la propria dimensione paneuropea. Nonostante il cambiamento delle abitudini di consumo e la crescita delle piattaforme digitali, il quotidiano ribadisce che Berlusconi resta convinto del ruolo centrale della televisione. Una visione sostenuta anche dai risultati: nel 2025 il gruppo ha più che raddoppiato l’utile e ha portato i ricavi a circa 4 miliardi di euro. Sul piano strategico, il CEO punta sulle sinergie tra i diversi mercati: “acquisti centralizzati, integrazione di piattaforme e tecnologie e una gestione unificata della raccolta pubblicitaria”. Nel mirino ci sono nuovi Paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Polonia e Francia. Infine, il ritratto evidenzia anche lo stile di leadership: Berlusconi non interviene direttamente nei contenuti editoriali, ha inserito nel gruppo anche giornalisti di area progressista e, pur mantenendo relazioni nel mondo politico, esclude un impegno diretto. Il quadro che emerge è quello di una strategia chiara: attraverso le operazioni di Mfe-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi sta costruendo, passo dopo passo, il più grande broadcaster europeo.