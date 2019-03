In studio gli opinionisti sono perplessi, ma Carmen assicura: "Non ho fatto niente, mi sono comportata sempre bene. Mi ha scritto 'da questa sera non ci vediamo più' e se n'è andato. Non mi ha dato una spiegazione, magari ha incontrato un'altra. Vorrei indagare e sapere cosa è successo per capire se ho detto qualcosa di inopportuno". Lory Del Santo, che in materia di uomini la sa lunga, ha la massima giusta per lei: "A volte sapere fa soffrire, è meglio non sapere e girare l'angolo".