Carmen Di Pietro: “Con Antonio è finita, non era amore ma solo passione"

È giunta al capolinea la storia tra Carmen Di Pietro e Antonio Rivano. A rivelare la fine della passione tra i due è la stessa showgirl lucana che, in collegamento con “Pomeriggio Cinque” svela i motivi dietro alla rottura: “Purtroppo ci siamo accorti che non era amore, ma solo passione e una volta esaurita quella non avevo più senso rimanere insieme”.



La copia era finita sulle pagine dei principali rotocalchi italiani anche per la differenza d’età tra i due: la Di Pietro ha undici anni in più del modello ma i rapporti fra i due sono rimasti ottimi: “Abbiamo deciso insieme di lasciarci, ma siamo ancora amici”.