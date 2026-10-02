Sabato 3 ottobre in seconda serata lo speciale Tg5 "Il Santo Millennial"

Nell’approfondimento diretto da Clemente J. Mimun, a cura di Alfredo Vaccarella, il toccante ricordo della mamma di Carlo, Antonia Salzano Acutis, e il pellegrinaggio di migliaia di fedeli alla sua tomba ad Assisi, dove il suo corpo riposa incorrotto. Un fenomeno religioso e sociale potente e che ha conquistato anche il pubblico televisivo con il tv movie “Il mio nome è Carlo”, fortemente voluto dal Presidente e Amministratore Delegato di MFE, Pier Silvio Berlusconi: "Un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione. Oggi più che mai servono storie umane profonde e valoriali. Storie che fanno bene".