Carla Gozzi e gli inizi nella moda: "Ho fatto la fame"

Moda è sinonimo di abbigliamento e per Carla Gozzi, la difficoltà ricadeva in primo luogo sulla capacità di farsi notare. "Non potevo permettermi di indossare mise sofisticate e quindi andavo per mercatini vintage per ricreare outfit che non passassero inosservati senza però spendere troppo", dice la style coach che su La5 ha partecipato a diversi programmi di lifestyle da "Un armadio per due" a "Un'altra me".