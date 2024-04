Capitan Harlock, 45 anni fa il pirata dello spazio sbarcava in Italia

Il 9 aprile del 1979 la serie sul personaggio creato da Leiji Matsumoto andava in onda per la prima volta nel nostro Paese e a maggio il film "L'Arcadia della mia giovinezza" torna nei cinema

Dell'ondata di cartoni animati giapponesi (all'epoca ancora da noi non venivano chiamati "anime") uno dei personaggi più amati e che maggiormente è entrato nella storia. Creato da Leiji Matsumoto , il pirata dello spazio conquistò subito i bambini e i ragazzi di allora nonostante un adattamento non esente da tagli e manipolazioni e un taglio adulto tipico del mangaka scomparso nel 2023 . Per festeggiare l'anniversario, il 20, 21 e 22 maggio, tornerà nei cinema " Capitan Harlock - L'Arcadia della mia giovinezza ", lungometraggio che narra la giovinezza di Harlock.

Il manga di "Capitan Harlock" è stato realizzato da Matsumoto tra il 1977 e il 1979, mentre la serie tv ha debuttato in Giappone nel marzo del 1978. Da noi sarebbe arrivata solo un anno più tardi, sull'onda dell'invasione di produzioni nipponiche inaugurata da Goldrake (da noi "Atlas Ufo Robot") che aveva spianato la strada a tutti nel 1978. "Capitan Harlock", così come Goldrake, non fu una delle tante serie che fecero la fortuna delle nascenti tv private, ma venne trasmesso dalla tv di Stato, debuttando su Raidue.

Una serie con un forte afflato ambientalista e dalle situazioni spesso drammatiche, che esplora le complessità della condizione umana e si interroga sull'efficacia della violenza come risoluzione dei conflitti. Diretta da Rintaro, celebre regista di anime, la serie era caratterizzata da un racconto intenso e una colonna sonora sinfonica eseguita dall'Orchestra Filarmonica di Tokyo. A differenza del manga, in cui Matsumoto lasciava il finale aperto, la serie ha un suo sviluppo concluso.

Il film "Capitan Harlock - L'Arcadia della mia giovinezza" Il lungometraggio che tornerà nei cinema a maggio è un titolo di culto per i fan del pirata dello spazio. Realizzato nel 1982, "Capitan Harlock - L'Arcadia della mia giovinezza" fece da pilota alla serie tv "Capitan Harlock SSX - Rotta verso l'infinito", la seconda serie tv basata sulle avventure di Harlock, di fatto un prequel della serie "classica" di cui ricorre quest'anno il quarantacinquennale. Il film, diretto da Tomoharu Katsumata, esplora le origini del personaggio di Capitan Harlock, narrando l'inizio della sua carriera come pirata.