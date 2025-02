Ottimo esordio per la serie "Le onde del passato" su Canale 5: leader assoluta della prima serata

Isola d’Elba, 2004: Anna Reali (Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo. Nel corso di una serata su uno yacht, le due giovani sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti. Vent’anni dopo: Anna è diventata una pilota d’aerei che dopo il trauma subito ha costruito attorno a sé una fortezza invalicabile, mentre l’amica è rimasta sull’isola, dove ha aperto il B&B “Le Sirene”, specializzato in vacanze terapeutiche per gli ospiti che desiderano far pace con sé stessi e curare le ferite dell’anima. All’improvviso, una telefonata di Tamara, che non sentiva da vent’anni, fa sprofondare di nuovo Anna nell’incubo: “LUI è qui”, rivela Tamara ad Anna, “vieni subito”. Ma chi è LUI? Un ricco turista milanese, ma per Anna e Tamara uno dei colpevoli di quell’orrendo crimine che sconvolse per sempre le loro vite. Scoperta la sua presenza sull’isola, Tamara l’ha tramortito e imprigionato in un capanno, per farsi rivelare i nomi dei suoi complici. Ma quando torna da lui insieme ad Anna, l’uomo è morto. Sul suo petto, un foro di proiettile.