Nel preserale di Canale 5 arriva la nuova edizione di Sarabanda

Nella nuova edizione di “Sarabanda” tornano Playlist in cui lo scopo è indovinare il titolo di una celebre canzone prima degli avversari, il Pentagramma in cui si gioca con le frasi più conosciute e amate della musica italiana e l’Asta Musicale adatto a chi ama rischiare, puntando su una sola nota e su un indovinello per riconoscere il brano. Poi, confermato naturalmente il 7x30: trenta secondi per indovinare senza esitazioni sette brani musicali.