Can Yaman (con mamma al seguito): "Sarò un James Bond romantico"

Yaman ha annunciato, inoltre, che a febbraio inizierà a girare in Spagna il suo primo film: "Interpreterò un attore che si innamora di un'intellettuale". La star turca ha inoltre detto che ha ricevuto un'offerta dalla Colombia, una dalla Germania e che c'è in ballo un film in Brasile, tanto che da un mese sta imparando il portoghese. "Lo studio con una professoressa quattro ore al giorno. Spero di impararlo in tre-quattro mesi", ha spiegato l'attore, che ha poi ricapitolato le lingue che conosce: "turco, inglese, italiano, spagnolo, sto imparando il portoghese e per quanto riguarda il tedesco ho già una base dalla scuola. Per me è bellissimo scoprire nuovi mercati, a livello lavorativo ma anche umano: conosco tante persone, riesco a interagire con loro, ora per esempio ho cominciato a capire tutti i messaggi che arrivano dal Brasile".