Can Yaman (con mamma al seguito): "Sarò un James Bond romantico"
L'attore è stato uno dei protagonisti de "Il Festival dello Spettacolo". Tra gli spettatori c'era anche l'emozionatissima madre dell'artista, arrivata da Istanbul per stare con il figlio nel giorno del suo compleanno, che è l'8 novembre: "Mi sono fatto questo regalo: essere qui con voi"di Giorgia Argiolas
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Tra le urla e gli applausi del pubblico, sabato, Can Yaman è stato ospite a "Il Festival dello Spettacolo", il grande evento firmato "TV Sorrisi e Canzoni". Tra gli spettatori c'era anche l'emozionatissima madre dell'attore, arrivata da Istanbul - ha spiegato lo stesso Can - per stare con il figlio nel giorno del suo 37esimo compleanno, l'8 novembre. "Da un po' di tempo non mi concedevo, mi nascondevo. Mi sono fatto questo regalo: essere qui con voi", ha dichiarato Yaman, per poi parlare delle prossime serie che usciranno e che lo vedranno come protagonista, tra cui "Il Labirinto delle Farfalle", disponibile prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, e dei suoi progetti futuri.
I progetti presenti e futuri
"Il Labirinto delle Farfalle" è una serie spagnola che Yaman ha girato interamente in spagnolo. "L'ho girata tre mesi a Tenerife e tre a Madrid e appartiene a un genere che non avevo mai recitato: è una serie d'azione moderna, un thriller. Il mio personaggio mi ricorda molto James Bond, ma è anche romantico. Sacrifica la sua vita per le donne che ama. Anche in un momento in cui è ricercato in tutta la Spagna, lui non si arrende e fa di tutto per salvare la vita delle persone che ama. È quindi un personaggio che fa sognare, innamorare. Spero di essere stato all'altezza", ha commentato Yaman.
"Farò il mio primo film"
Yaman ha annunciato, inoltre, che a febbraio inizierà a girare in Spagna il suo primo film: "Interpreterò un attore che si innamora di un'intellettuale". La star turca ha inoltre detto che ha ricevuto un'offerta dalla Colombia, una dalla Germania e che c'è in ballo un film in Brasile, tanto che da un mese sta imparando il portoghese. "Lo studio con una professoressa quattro ore al giorno. Spero di impararlo in tre-quattro mesi", ha spiegato l'attore, che ha poi ricapitolato le lingue che conosce: "turco, inglese, italiano, spagnolo, sto imparando il portoghese e per quanto riguarda il tedesco ho già una base dalla scuola. Per me è bellissimo scoprire nuovi mercati, a livello lavorativo ma anche umano: conosco tante persone, riesco a interagire con loro, ora per esempio ho cominciato a capire tutti i messaggi che arrivano dal Brasile".
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"Man mano voglio conquistare altri mercati. Voglio sempre sorprendermi e mantenermi vivo scoprendo nuove cose. Il mio obiettivo è continuare a imparare, perché una volta che smetti di imparare secondo me invecchi. Il segreto per rimanere giovani è continuare a imparare, allenare la mente. Vorrei continuare a crescere e che il mio percorso sia unico, senza imitare nessuno e senza che possa essere imitato", ha concluso Yaman, che ha poi ricevuto il Telegatto "perché è un interprete appassionato che vive per il suo pubblico e per lo spettacolo".