L'attore turco Can Yaman arrestato a Istanbul per consumo di droga

Sarebbe stata una soffiata a indirizzare gli inquirenti sul noto personaggio. Coinvolti anche altri vip turchi, tra cui l'attrice Selen Gorguzel
Venezia 79 | Can Yaman © IPA
L'attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul durante un'indagine su traffico e consumo di droga nei locali notturni. Coinvolti anche altri vip, tra cui l'attrice Selen Gorguzel. I sette arrestati si stanno sottoponendo a test tossicologici presso l'Istituto di medicina forense per verificare quali droghe abbiano assunto. La polizia turca ha effettuato nella notte raid in nove night club di Istanbul arrestando alcuni pusher e i gestori dei locali all'interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti.
Oltre a Can Yaman e la cantante e attrice Selen Görgüzel gli arrestati sono Ceren Alper, (modella e figura di spicco del jet-set di Istanbul), Ayşe Sağlam (imprenditrice legata alla gestione di alcuni dei locali notturni perquisiti nei quartieri di Etiler e Beşiktaş), Berkay Şahin (cantante pop), Sadettin Saran (in carcere per traffico e produzione) e il cantante e influencer Yusuf Aktaş.