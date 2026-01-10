L'attore turco Can Yaman arrestato a Istanbul per consumo di droga

Oltre a Can Yaman e la cantante e attrice Selen Görgüzel gli arrestati sono Ceren Alper, (modella e figura di spicco del jet-set di Istanbul), Ayşe Sağlam (imprenditrice legata alla gestione di alcuni dei locali notturni perquisiti nei quartieri di Etiler e Beşiktaş), Berkay Şahin (cantante pop), Sadettin Saran (in carcere per traffico e produzione) e il cantante e influencer Yusuf Aktaş.