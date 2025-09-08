Camilla Mancini è la novità di "Forum": "Ho sofferto bullismo per la mia paresi facciale"

Camilla, da sempre, ha dovuto affrontare il peso che comporta portare un cognome cosi pesante: "Il cognome è quello, lo conoscete tutti, anche se non seguite il calcio, ma essere figlia di un personaggio famoso non mi ha reso immune dal dolore - ha spiegato -. Sono nata con una paresi facciale, sono stata vittima di bullismo all'età di sette anni. Mi dicevano che ero diversa e che non potevo giocare con loro e io soffrivo perché all'età di 7 anni cerchi un senso di appartenenza e pensi che la tua identità sia quella di tutti gli altri bambini. Ad oggi essere diversa è il più bel complimento che si possa fare, perché la diversità arricchisce, è un valore aggiunto e ho trovato la mia identità. Ho fatto molta fatica a staccarmi dal mio contenitore, ovvero il cognome Mancini, però ci sono riuscita e oggi sono libera di essere me stessa, fragile e vulnerabile. Soprattutto di sbagliare e non mi vergogno più di essere una ragazza piena di emozioni e di vita".