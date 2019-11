“Caduta Libera”, Niccolo Scalfi batte tutti: è lui il campionissimo

“Caduta Libera” ha il proprio campionissimo: si tratta di Niccolò Scalfi il giovane bresciano che ha battuto ogni record del game show. Durante il torneo dei campioni, lo studente è riuscito a sconfiggere tutti gli altri ex vincitori del programma conquistandosi l'ambito trofeo.

Era il 24 ottobre 2018 quando si presentò per la prima volta in trasmissione riuscendo a sbaragliare gli avversari e rimanendo il campione in carica per tre mesi e ottantotto puntate. Il ventenne riuscì durante questo lungo periodo a vincere 651mila euro a cui si vanno ad aggiungere i 76mila euro ottenuti nella penultima puntata del torneo dei campioni per un totale di 727mila euro. Una somma importante per un giovane studente che può così cambiare la propria vita.