"Caduta Libera", Michele Marchesi vince ancora e supera i 200 mila euro di montepremi

Nuova vittoria per il campione Michele Marchesi a “Caduta libera”, il game show condotto da Gerry Scotti, in onda tutti i giorni alle 18.45 su Canale 5. Nella puntata di lunedì 1 dicembre, il 29enne bresciano in carica dal 5 novembre scorso, ha superato per la quinta volta il gioco finale de "I dieci passi". aggiudicandosi 61 mila euro.

Il suo personale montepremi complessivo sale così a 205 mila euro, una cifra che lo fa entrare in settima posizione nella Top Ten dei Campioni che hanno vinto di più nella storia del game show condotto da Gerry Scotti.

Specializzando in Neuropsichiatria Infantile, Marchesi vive e lavora a Pavia: oltre a quella per la enigmistica ha anche una grande passione per i classici di animazione Disney.