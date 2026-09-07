"Caduta libera", al via il 7 settembre la nuova edizione con Max Giusti e Isobel Kinnear

Torna lunedì 7 settembre nel preserale di Canale 5, "Caduta Libera" con Max Giusti. Al suo fianco, Isobel Kinnear. Tante le novità della quindicesima edizione del programma, – co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) – che andrà in onda da un nuovo studio e vedrà alla regia Roberto Cenci. La nuova edizione, che andrà in onda tutti i giorni, si arricchisce di un montepremi ancora più grande, che potrà raggiungere i 500.000 euro e, di giochi inediti, tra cui il gioco finale, ancora più coinvolgente.
Ma le sorprese non sono finite
Tra le novità, la presenza di una band in studio che accompagnerà "la supercanzone", un gioco musicale al quale parteciperà, cantando, anche Max Giusti. Isobel sarà invece protagonista con i suoi balletti di "Polvere di stelle": dopo la sua esibizione, ai concorrenti verrà chiesto di rispondere a una domanda sull’opera da cui è tratta la coreografia.
La nuova stagione si apre con il Campione in carica della scorsa edizione. Sulla botola centrale torna Paolo Minguzzi, chiamato il Giaguaro di Fusignano, che si è aggiudicato già 165.000 euro.