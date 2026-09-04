“Temptation Island e poi… e poi…” torna con due imperdibili appuntamenti, il primo in onda lunedì 7 settembre in prima serata su Canale5. Le scelte fatte dai protagonisti verranno confermate o tra loro è cambiato qualcosa? Ad attenderci colpi di scena e confronti alla stessa temperatura dei falò. Conduce Filippo Bisciglia Il programma è a cura di Raffaella Mennoia. Prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset con la regia di Andrea Vicario.