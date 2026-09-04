Canale 5

“Temptation Island e poi… e poi…” il 7 settembre in prima serata

Doppio appuntamento in prima serata con il docureality condotto da Filippo Bisciglia

04 Set 2026 - 12:26
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© Ufficio stampa

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“Temptation Island e poi… e poi…” torna con due imperdibili appuntamenti, il primo in onda lunedì 7 settembre in prima serata su Canale5. Le scelte fatte dai protagonisti verranno confermate o tra loro è cambiato qualcosa? Ad attenderci colpi di scena e confronti alla stessa temperatura dei falò. Conduce Filippo Bisciglia Il programma è a cura di Raffaella Mennoia. Prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset con la regia di Andrea Vicario.

"Temptation Island" 2026, tutte le coppie della nuova edizione

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