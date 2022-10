"Caduta libera", Gerry Scotti festeggia le 1.000 puntate del game show con i super campioni

Un grande traguardo per il game show, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy e condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Per l'occasione torneranno a sfidarsi sulle diaboliche botole i super campioni dell'ormai storico preserale: "La cifra 1000 contiene in se stessa già un traguardo, ma è anche una speranza, visto che abbiamo raggiunto questo numero, di poter raddoppiare", ha dichiarato il conduttore.

Che ha aggiunto: "Sembra impossibile, in queste stagioni veramente difficili da tutti i punti di vista, essere riusciti a trasformare quello che era un esperimento estivo in un grande classico della televisione attuale. W le 1000 puntate di Caduta Libera, w le sue botole che in queste 1000 puntate hanno risucchiato 6/7 mila concorrenti nel loro mistero".

Nella postazione centrale ci sarà il campione dei record, Nicolò Scalfi, il concorrente ad aver vinto di più nella storia del programma (812.000 euro), rimasto imbattuto per 88 puntate.

Intorno a lui tanti volti per i quali il pubblico ha tifato in questi anni, a cominciare dal campione attualmente in carica, Michele Marchesi (360.000 euro vinti al 24 settembre). E ancora: Gabriele Giorgio, Massimo Mattevi, Christian Fregoni, Edoardo Riva, Fabrizio Andreotti, Luca Simoncini, Giovanni Trovato, Nicolò Giusti e Nicoletta Crisante.

Non mancherà, ovviamente, una splendida torta in studio per celebrare questa importante ricorrenza.

“Caduta Libera” ha esordito su Canale 5 nella primavera 2015 ed è giunto, quest’anno, alla sua undicesima edizione.