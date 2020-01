“C'è posta per te” colleziona un nuovo grande successo

“C'è posta per te”, il people-show condotto da Maria De Filippi conquista ancora una volta la serata del sabato con 5 milioni e 914mila spettatori, pari al 30.88% di share. Un grande successo di audience in prima, seconda serata e miglior risultato delle 24 ore. “C'è posta per te” svetta anche sui social dove l'hashtag del programma conquista il primo posto.