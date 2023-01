"C'è posta per te", Stefano De Martino incoraggia Alessia a credere di più in sé stessa

Da piccina Alessia ha perso la mamma e il papà e da allora per sua zia Raffaela è diventata come una figlia

Stefano De Martino è il primo ospite della terza puntata di "C'è Posta per te". Il conduttore, un habitué del programma di Canale 5, ha incontrato Alessia che ha perso la sua mamma e il suo papà quando era piccina, e da quel momento per Raffaela, sua zia, è diventata come una figlia. "Ci siamo ritrovate orfane entrambe ma tu eri solo una piccola principessa. Ora devi prendere lo scettro in mano e vivere la tua vita con fiducia e ottimismo" le ha scritto Raffaela in una lettera.

Ad abbracciare Alessia nello studio di "C'è Posta per te" ci sono le sue due migliori amiche: "Sta per succedere una cosa bellissima, però ci devi promettere che dopo questa sorpresa crederai di più in te stessa". Con un mazzo di rose in mano, Stefano De Martino incontra Alessia: "Il passato non è stato felice, ma non siamo nel passato, questa è una buona notizia. Devi credere di più in te stessa e concedere a una nuova vita la possibilità di cominciare".

Per Alessia c'è un regalo, oltre a un Lego e al libro "Il giovane Holden" portato da De Martino, un volo aereo per Madrid insieme alle sue amiche.