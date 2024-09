Çağla Demir di "Endless Love": "Io e il mio compagno di nuovo insieme dopo sei anni"

"Poi ci siamo lasciati per sei anni e mezzo - prosegue - rimanendo sempre in ottimi rapporti, non ci siamo mai persi. Tra noi c'è sempre stato un grande affetto, ci siamo sostenuti a vicenda come due grandi amici e da quest'anno ci siamo riappacificati. Per me è una di quelle persone a cui sono grata di avere nella mia vita. Pensiamo al matrimonio, alla famiglia, ma andiamo piano, dopo una separazione così lunga oggi siamo due persone diverse, sempre noi ma evoluti" ha concluso l'attrice turca Çağla Demir.