Busta choc a Barbara d’Urso: contiene nuove foto sul tradimento di Gabriele a Francesca De André

La busta choc indirizzata a Barbara d’Urso, a “Pomeriggio Cinque”, sarà aperta nella prossima puntata di “Domenica Live”. Ospite dell'appuntamento di domenica sarà Rosi Zamboni, la modella e influencer bergamasca fotografata con il ragazzo di Francesca De Andrè sotto casa di lei.



Il presunto tradimento è sulla bocca di tutti da giorni ma la gieffina non ha ancora tutti i dettagli della vicenda e, nella casa, sembra si stia avvicinando a qualcun altro. La busta conterrebbe “nuove foto sul presunto tradimento”, come recita la scritta applicata sul retro. Ma per sapere esattamente di cosa si tratta bisognerà aspettare fino alla puntata del programma domenicale della conduttrice.