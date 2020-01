Burt Ward, il Robin del Batman televisivo svela: "Mi chiesero di prendere delle pillole per restringere il pene..."

Quel costume verde attillato metteva troppo in evidenza il "rigonfiamento" davanti, e, stando all'associazione Catholic League of Decency (Lega Cattolica della Decenza) non poteva essere mostrato in televisione. Fu così che la ABC chiese a Burt Ward, l'iconico Robin compagno di Batman nella serie storica andata in onda tra il 1966 e il 1968, di prendere delle pillole per il restringimento del pene. Lo ha raccontato lo stesso attore durante la cerimonia per la consegna della sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.