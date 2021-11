Buon compleanno Miriana Trevisan: la showgirl compie 49 anni

Buon compleanno Miriana Trevisan . La showgirl, nata a Napoli il 7 novembre 1972, spegne 49 candeline. La sua carriera televisiva è iniziata da giovanissima quando viene scelta come una delle ragazze di "Non è la Rai", programma cult al quale prende parte dal 1991 al 1993. L'anno successivo, nel 1994, viene invece scelta come velina di " Striscia la Notizia" su Canale 5 mentre nel 1995 affianca il Gabibbo nella conduzione di " Paperissima Sprint" .

Tra i tanti programmi che la vedono protagonista ci sono anche "La Corrida", "L'Italia del Giro" e "La ruota della fortuna" .

Quest'anno la showgirl è una dei protagonisti del "Grande Fratello Vip". In casa si è avvicinata molto a uno dei concorrenti Nicola Pisu.

Nella vita privata Miriana ha alle spalle un matrimonio di dieci anni con il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), sposato nel 2003 e dal quale si è separato nel 2013. In occasione del suo compleanno, rivediamola in un divertente striptease con Antonella Elia.