Bufera social su Carmen Di Pietro per il post in memoria di Maradona

Carmen Di Pietro è finita nell'occhio del ciclone sui social per un post Instagram in cui voleva celebrare la memoria di Diego Armando Maradona . La showgirl, che qualche anno fa aveva rivelato di avere avuto una relazione con il calciatore negli anni 90, ha pubblicato una foto, evidente fotomontaggio, che la ritraeva in costume da bagno accanto al giocatore, con il commento: "Sono distrutta". Investita dalle critiche, ha poi rimosso il post.

Tra il bikini e l'atteggiamento ammiccante, l'immagine strideva con il testo: "Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione". Sono così iniziate a piovere critiche e battute feroci e Carmen non ha potuto far altro che togliere il post incriminato.

Tre anni fa, in un'intervista a "Spy", aveva rivelato di avere avuto negli anni 90 una relazione clandestina con Maradona, durate un anno e mezzo. "Non lh' mai detto per non far scoppiare un casino - aveva spiegato -. Una volta è scappato dal ritiro dicendo che un suo parente stava male. Ero innamoratissima. Allora io ero spensierata, libera, e lui era un idolo".

