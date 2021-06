Brutta avventura in volo per Joe Bastianich: atterraggio d'emergenza per colpa di un passeggero

"Quindi oggi è successo questo: volo Delta n. 386 da LAX a BNA, un folle si è precipitato nella cabina di pilotaggio urlando che l'aereo doveva atterrare...", così Joe Bastianich racconta sui social la brutta avventura vissuta sul volo che lo portava da Los Angeles a Nashville. Un passeggero ha dato in escandescenze sostenendo che il velivolo doveva assolutamente atterrare. L'ex storico giudice di "MasterChef" ha documentato in un video condiviso il momento in cui il folle è stato immobilizzato e portato via a forza lungo i corridoi del mezzo.

"Don’t do drugs, non vi drogate" aggiunge Bastianich tra parentesi prima di continuare il resoconto di quanto accaduto, raccontando appunto il coraggioso gesto di alcuni passeggeri che hanno immobilizzato il folle legandogli i piedi e le mani per poi trascinarlo via.

"Atterraggio di emergenza ad Albuquerque NW", scrive poi l'ex ristoratore, che è rimasto bloccato per un po' prima di poter ripartire.

Nessun danno per fortuna però nè per Bastianich nè per gli altri passeggeri, se non il disagio per il ritardo accumulato nel volo.