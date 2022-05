"Brave and Beautiful", le trame della settimana dal 30 maggio al 3 giugno

"Brave and Beautiful"

Canale 5

dal 30 maggio al 3 giugno.

è sututti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi

Suhan

decide di informare Korhan della malattia di Tahsin e organizza una cena a casa Korludag per riappacificarsi, ma la serata, si trasforma nell’ennesima sfuriata di Tahsin. Nel frattempo, Cesur scopre il video che incrimina Tahsin della morte di Salih, ma non ha il coraggio di consegnare le prove alla polizia perché il suo amore per Suhan prende il sopravvento.

Suhan riceve i risultati delle analisi

di suo padre e non convinta che non esista alcuna cura, decide di consultare un altro medico scoprendo che si tratta di un piano di Tahsin per tenerla vicino a sé. Poco dopo, la protagonista confessa a Cesur di non avere abortito e i due trovano un accordo: torneranno a vivere insieme a patto che Cesur si lasci il passato alle spalle. Il ragazzo fa di tutto per dimostrare a Suhan di essere cambiato e infine le chiede di sposarlo.