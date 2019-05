Botox bar: insieme al caffè arriva anche la “punturina”

Dalla criosauna ai botox bar, le nuove mode vip per essere sempre al top sono sempre più curiose. Il servizio di “Pomeriggio Cinque” racconta il viaggio in alcune di queste realtà.



Nei menu ci sono i migliori trattamenti antirughe, secondo la trasmissione: non serve più andare da un’amica per farsi la “punturina” ma basta ordinare un’iniezione di botulino al banco di questi bar estetici per eliminare le zampe di gallina e gonfiare un po’ le labbra.



Naturalmente, non mancano le carte regalo. Un business tutto americano, che inizia a contagiare diverse città. La stima parla di di 50 botox bar che saranno aperti nei prossimi anni.