"Boris", Alberto Di Stasio conferma: "La quarta stagione della serie cult si farà"

Alberto Di Stasio, ovvero il direttore di produzione Sergio Vannucci nella serie cult "Boris" lo ha ufficialmente confermato: "La quarta serie si farà. E’ una notizia che aspettavano in tanti. Si fa e siamo contenti, penso che gireremo in estate...", ha detto l'attore e membro stabile del cast durante una diretta su Twitch. Bocca cucita per quanto riguarda il cast, e su chi ci sarà in questa attesissima quarta stagione: "Il copione lo stiamo ancora scrivendo quindi non lo so...".